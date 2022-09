Elezioni, Cannizzaro vota nella sua Mannoli | FOTO

25 Settembre 2022 13:40

Elezioni, il candidato del centrodestra nel collegio uninominale di Reggio Calabria ha votato stamani nella sua Mannoli

Il candidato uninominale del Centrodestra nel seggio di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha votato stamani nel seggio elettorale della sua Mannoli, frazioni di Santo Stefano in Aspromonte. Cannizzaro, deputato uscente di Forza Italia, ha scelto di candidarsi esclusivamente nel collegio uninominale rifiutando ogni posto “blindato” nei listini proporzionali dei partiti: la sua è una sfida di orgoglio politico, rispetto a tanti altri esponenti di tutti i partiti che invece sono candidati in entrambi i sistemi (uninominale e proporzionale) o addirittura soltanto nel proporzionale, in seggi sicuri.