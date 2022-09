Elezioni, Cannizzaro: “Reggio stanca della Sinistra dopo quasi 10 anni di abbandono totale”

7 Settembre 2022 14:47

“Le battaglie ed il grande impegno/amore per Reggio di cui parlano io non li ho visti”, scrive in un post il deputato di Forza Italia

“Il Pd reggino sostiene di essere “l’unico progetto credibile per Reggio e la Calabria”, parlando di “battaglie, impegno e amore”. Io tutti questi progetti, le battaglie ed il grande impegno/amore per Reggio non li ho visti… Voi?!? I dirigenti reggini del Pd parlano addirittura di “una comunità rigenerata”. Ma dove?! Reggio è stanca delle storture della Sinistra dopo quasi 10 anni di abbandono totale”. E’ quanto scrive in un post pubblicato sui social Francesco Cannizzaro, deputato reggino di Forza Italia. Il parlamentare procede con la propria campagna elettorale dopo aver annunciato ad agosto la candidatura con il CentroDestra nel collegio uninominale Reggio-Locri per la Camera dei Deputati alle votazioni del 25 settembre.

“Forza Italia e il CentroDestra si pongono invece da tempo ormai come vero punto di riferimento tanto per la Città quanto per la Provincia di Reggio Calabria. Per noi parlano i fatti! E, viste le immagini, anche per loro…”, conclude Cannizzaro pubblicando le immagini della città in completo degrado tra spazzatura, mancata manutenzione e strutture pubbliche abbandonate.