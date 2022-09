Elezioni, Cannizzaro: “riporteremo Reggio al centro dell’agenda di Governo. E il nostro Aeroporto diventerà uno dei migliori del Sud” | INTERVISTA

26 Settembre 2022 19:59

Elezioni, intervista al deputato reggino di Forza Italia Francesco Cannizzaro nel giorno della rielezione alla Camera dei Deputati

“Quello di oggi è un avviso di sfratto per il Pd e la sinistra che da troppi anni stavano governando il Paese senza aver vinto le elezioni. A Reggio governano città e provincia da 8 anni con risultati che sono sotto gli occhi di tutti“: con queste parole Francesco Cannizzaro commenta raggiante la vittoria elettorale del Centrodestra che l’ha visto rieletto alla Camera dei Deputati, stavolta con lo slancio di far parte di un Governo politico. “Il nostro progetto è quello del risorgimento di Reggio Calabria e della sua Provincia. Noi adesso abbiamo il dovere e la responsabilità di riportare Reggio nell’agenda centrale del governo nazionale, perché siamo ridotti talmente tanto male che abbiamo bisogno di attenzioni che da troppi anni mancano nei confronti di questa città. Mi sento la responsabilità politica di farlo: ovviamente non posso farcela da solo ma lo faremo già nei prossimi giorni, non ci riposeremo nemmeno un giorno, siamo già qui al lavoro perché non c’è tempo da perdere. Risollevare questa città non sarà facile ma abbiamo le idee chiare su come intervenire“.

Cannizzaro commentando a caldo il risultato elettorale ai microfoni di StrettoWeb rivendica il lavoro svolto per l’Aeroporto dello Stretto: “l’abbiamo salvato noi, nei prossimi giorni racconteremo cose straordinarie sugli amici del Pd che da 8 anni governano la città e per sei anni hanno governato la Regione e lo stavano facendo chiudere. Noi lo abbiamo salvato e lo rilanceremo, diventerà l’Aeroporto più bello della Calabria e tra i migliori del Sud Italia. Ci saranno tante belle sorprese ma non le racconto oggi perché potrebbe sembrare solo una manifestazione d’entusiasmo….“.

