Elezioni Politiche: i candidati di Camera e Senato in Calabria | NOMI

Elezioni Politiche 2022: tutti i candidati di Camera e Senato in Calabria. Ci sono Luigi Di Maio, Matteo Salvini, Maria Elena Boschi. Mario Occhiuto e Nicola Irto candidati in un posto “blindato”

Il dado è tratto. La campagna elettorale in vista delle elezioni politiche è terminata alla mezzanotte di ieri. Tutti i leader politici hanno girato in lungo ed in largo l’Italia alla ricerca del massimo consenso possibile. Domani, 25 settembre, dalle ore 07:00 alle 0re 23:00, i cittadini sono chiamati al voto. Tra coloro che hanno scelto la Calabria ci sono Luigi Di Maio, Matteo Salvini, Maria Elena Boschi. Mario Occhiuto e Nicola Irto candidati in un posto “blindato”.

Tutti i candidati in Calabria

Camera Uninominale

Corigliano Rossano e Crotone

Centrodestra

Domenico Furgiuele

Centrosinistra

Gianni Papasso

Movimento 5 Stelle

Vittoria Baldino

Azione-Italia Viva

Domenico Mazza

Noi Di Centro-Mastella

Vittoria Villirilo

Partito Comunista

Marianna Gorpia

Italexit con Paragone

Carolina De Leo

Unione Popolare con De Magistris

Maria Angelica Stamato

Italia Sovrana e Popolare

Giuseppe Natale Calabretta

Forza Nuova

Rita Simone

Sud Chiama Nord

Valeria Nisticò

Uninominale- Cosenza Tirreno

Centrodestra

Andrea Gentile

Centrosinistra

Vittorio Pecoraro

Movimento 5 Stelle

Anna Laura Orrico

Italia Viva-Azione

Nunzia Paese

Noi Di Centro-Mastella

Maria Assunta Lattuca

Partito Comunista

Vincenzo Fossari

Italexit

Anna D’Agni

Unione Popolare con De Magistris

Luisa Giglio

Italia Sovrana e Popolare

Sofia Teresa Scerbo

Forza Nuova

Giovanni Orlando

Sud Chiama Nord

Saverina Sena

Uninominale Catanzaro

Centrodestra

Wanda Ferro

Centrosinistra

Giusi Iemma

Movimento 5 Stelle

Elisa Scutellà

Italia Viva-Azione

Francesco Mauro

Noi Di Centro-Mastella

Caterina Vesci

Partito Comunista

Barbara Spataro

Italexit

Giuseppe Gigliotti

Unione Popolare con De Magistris

Piero Bevilacqua

Italia Sovrana e Popolare

Bianca Laura Granato

Forza Nuova

Melania Di Bella

Sud Chiama Nord

Ilaria Faragò

Uninominale Vibo e Piana di Gioia Tauro

Centrodestra

Giovanni Arruzzolo

Centrosinistra

Dalila Nesci

Movimento 5 Stelle

Riccardo Tucci

Terzo Polo

Marisa Galati

Noi Di Centro-Mastella

Maria Concetta Vallotta

Partito Comunista

Ugo Moro

Italexit

Domenico Antonio Greco

Unione Popolare con De Magistris

Michele Conia

Italia Sovrana E Popolare

Adriano Renda

Forza Nuova

Edoardo Ventra

Sud Chiama Nord

Immacolata Ceriello

Uninominale Reggio Calabria e Locride

Centrodestra

Francesco Cannizzaro

Centrosinistra

Mimmo Battaglia

Movimento 5 Stelle

Fabio Foti

Terzo Polo

Giovanni Latella

Noi Di Centro-Mastella

Luigi Catalano

Partito Comunista

Norberto Natali

Italexit

Pietro Vincenzo Marcianò

Unione Popolare

Antonio Guerrieri

Italia Sovrana E Popolare

Antonino Massara

Forza Nuova

Angelo Francesco Fazzari

Sud Chiama Nord

Maria Teresa Femia

Camera proporzionale

Fratelli D’Italia

Capolista Wanda Ferro

Alfredo Antoniozzi

Eugenia Roccella

Giovanni Calabrese

Lega

Simona Loizzo

Giacomo Saccomanno

Maria Carmela Iannini

Nicola Daniele

Forza Italia

Giuseppe Mangialavori

Fulvia Caligiuri

Sergio Torromino

Silvia Vono

Noi Moderati

Antonino Foti

Serena Anghelone

Ennio Falvo

Giovanna Buccafusca

Movimento Cinque Stelle

Federico Cafiero De Raho

Vittoria Baldino

Riccardo Tucci

Anna Laura Orrico

Partito Democratico

Nicola Stumpo

Enza Bruno Bossio

Carlo Guccione

Lidia Vescio

Alleanza Verdi-Sinistra Italiana

Filippo Sestito

Giusy Elisa Romano

Roberto Caligiuri

Elisabetta Treccozzi

Impegno Civico

Luigi Di Maio

Dalila Nesci

Antonio Lombardo

Caterina Licatini

+Europa

Dorina Bianchi

Gianfranco Librandi

Ilaria Donato

Antonio Nucera

Italia Viva-Azione

Maria Elena Boschi

Ernesto Magorno

Carla Capocasale

Salvatore Sammarro

Noi Di Centro – Mastella

Michele Guerrieri

Caterina Vesci

Luigi Catalano

Maria Assunta Lattuca

Italexit con Paragone

Massimo Cristiano

Angela Barresi

Giuseppe Antonio Germanò

Maria Pangallo

Unione Popolare con De Magistris

Luigi De Magistris

Eleonora Forenza

Michele Conia

Ines Caliò

Italia Sovrana e Popolare

Antonio Ingroia

Rosa Spadafora

Antonio Ferraiolo

Rosaria Colombo

Forza Nuova

Edoardo Ventra

Melania Di Bella

Angelo Francesco Fazzari

Rita Simone

Partito Comunista

Edoardo Castellucci

Rosa Politanò

Sud Chiama Nord

Francesco Passafaro

Maria Teresa Femia

Alessandro Basile

Immacolata Ceriello

Senato Uninominale

Uninominale Cosenza e Crotone

Centrodestra

Ernesto Rapani

Centrosinistra

Francesca Dorato

Movimento 5 Stelle

Maria Saladino

Italia Viva-Azione

Daniela Ventura

Noi Di Centro-Mastella

Vita Lentini

Partito Comunista

Antonio Manfredi

Italexit

Katarzyna Edyta Belbot

Unione Popolare con De Magistris

Ugo Vetere

Italia Sovrana e Popolare

Lucio Sessa

Alternativa per l’Italia

Vincenzo Chiaramonte

Destre Unite

Giovanna Grasso

Vita

Palma Quartarolo

Uninominale Catanzaro, Vibo, Reggio Calabria

Centrodestra

Tilde Minasi

Centrosinistra

Francesco Pitaro

Movimento 5 Stelle

Giuseppe Auddino

Italia Viva-Azione

Agostino Siviglia

Noi Di Centro-Mastella

Domenico Pendolino

Partito Comunista

Rosa Politanò

Italexit

Ernesto Lamanna

Unione Popolare con De Magistris

Angelina Antonietta Martino

Italia Sovrana e Popolare

Antonia Condemi

Alternativa per l’Italia

Antonella Bisoni Perissinotti

Destre Unite

Antonio Pocchia

Vita

Giovanni Giannuzzi

Plurinominale Senato

Fratelli d’Italia

Fausto Orsomarso

Giovanna Cusumano

Pasquale La Gamba

Adele Bottaro

Lega

Matteo Salvini

Tilde Minasi

Fausto De Angelis

Caterina Capponi

Forza Italia

Mario Occhiuto

Maria Tripodi

Giacomo Crinò

Carmela Pedà

Noi Moderati

Francesco Bevilacqua

Adelina Nesci

Oreste Gualtieri

Caterina Garzanti

Movimento 5 Stelle

Roberto Scarpinato

Elisabetta Maria Barbuto

Giuseppe Auddino

Teresa Sicoli

Partito Democratico

Nicola Irto

Carolina Girasole

Italo Reale

Teresa Esposito

Alleanza Verdi – Sinistra Italiana

Orlando Amodeo

Maria Francesca Lucanto

Gerardo Pontecorvo

Francesca Agata Polimeni

Impegno Civico

Giuseppe D’Ippolito

Loredana Russo

Sergio Rizzo

Ramona Mirela Ilau

+Europa

Valerio Federico

Valentina Cosimati

Antonio Casella

Italia Viva-Azione

Fabio Scionti

Daniela Ventura

Giovanni Parisi

Daniela Rotella

Alternativa Per l’Iitalia

Vincenzo Chiaramonte

Adriana Ramundo

Giuseppe Arena

Antonella Bisoni Perissinotti

Italexit

Raffaele Vena

Antonietta Ivana Stranieri

Francesco Fabbiano

Maja Schiavone

Unione Popolare con De Magistris

Ugo Vetere

Anna Teresa Gagliardi

Carlo Petitto

Sabrina Gatto

Italia Sovrana e Popolare

Giuseppe Francesco Modafferi

Immacolata Scruci

Giuseppe Pulvirenti

Denise Serena Albano

Destre Unite

Giovanni Villari

Angela Trovato

Carmelo Cutropia

Giovanna Grasso

Gilet Arancioni

Gianmario Luigi Ferramonti

Pietro Costa

Graziella Tosorat

Provvidenza Martines

Vita

Manuela Radicioni

Giovanni Giannuzzi

Noi Di Centro – Mastella

Vita Lentini

Domenico Pendolino

Assia Sodano

Mario Pugliese

Partito Comunista

Mauro Alboresi

Dina Albertina Balsamo

Ugo Moro

Angela Ravo

Sud Chiama Nord

Antonino Bartuccio

Ramona Canino

Carmelo Satta

Rosalia Andronaco