Elezioni: domani a Catanzaro la chiusura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia

22 Settembre 2022 16:24

Si chiuderà domani pomeriggio, nel quartiere marinaro di Catanzaro, la campagna elettorale di Fratelli d’Italia in Calabria per le elezioni politiche di domenica 25 settembre. A renderlo noto è la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, candidata alla Camera dei Deputati nel collegio di Catanzaro e capolista al proporzionale. Alla manifestazione – che si terrà al Dandy Club (via Martiri di Cefalonia) con inizio alle ore 18,30 – parteciperanno dirigenti e amministratori di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale e i candidati alla Camera e al Senato. La serata si concluderà con il concerto ad ingresso libero della tribute band Manna&Rino, tributo ad Alessandro Mannarino e Rino Gaetano.