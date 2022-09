25 Settembre 2022 11:57

Elezioni, il leader Carlo Calenda ha votato in via del Lavoratore a Roma

“Votate liberamente, consapevolmente e come diceva Pericle ‘un cittadino che non si occupa dello Stato noi non lo consideriamo innocuo ma inutile’, quindi votate“. Così Carlo Calenda leader del Terzo Polo all’uscita del seggio a Roma, in via del Lavatore, dove ha votato. Come passa la giornata? “E come vuoi che la passo – risponde ai giornalisti – Angosciato. Scherzo, la passo con Violante, mia moglie, e con i figli”.