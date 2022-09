21 Settembre 2022 19:46

Elezioni, Calenda: “la coalizione di Centro/Sinistra non esiste. Letta ha detto che con il M5S non vuole governare”

“Questi mandano il Paese a gambe all’aria in quattro mesi, litigano su tutto: abbiamo venti flat tax tra cui scegliere, Berlusconi ha tolto il servizio di leva e Salvini lo vuole reintrodurre”. E’ quanto ha detto Carlo Calenda, leader del Terzo Polo, in occasione dell’incontro con gli industriali di Napoli, parlando delle forze del centrodestra.

”La coalizione di sinistra non esiste. Letta ha detto che con il M5s non vuole governare, ma non vuole governare nemmeno con quelli che candida come Bonelli e Fratoianni, e le larghe intese non le vuole. Con chi vuole governare il Pd? Non lo potete capire perché non lo hanno detto”, conclude Calenda.