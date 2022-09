20 Settembre 2022 14:04

Elezioni, Calenda: “insuccesso se Terzo Polo non in doppia cifra, c’è spazio politico”

“Insuccesso se il Terzo Polo non va in doppia cifra. Penso che dobbiamo arrivare in doppia cifra e come è successo a Roma ci arriveremo. C’è uno spazio politico di persone stanche che vogliono chiudere una stagione“.

Lo ha detto il leader del Terzo Polo, Carlo Calenda, a L’Aria che Tira, su La7.