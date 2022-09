Elezioni, Calenda: “se prendiamo il 10-12% resti Draghi a Palazzo Chigi”

9 Settembre 2022 21:44

Elezioni, Calenda: “se prendiamo dal 10 al 12% la destra non ha la maggioranza si deve andare a chiedere di rimanere a Draghi”

“Un governo di compromesso dopo il voto? “Non lo so. Il nostro programma è molto chiaro. Bisogna fare un grande patto nazionale anche di rappacificazione. Se prendiamo dal 10 al 12%, e ci siamo vicinissimi, la destra non ha la maggioranza e non si può formare un governo di parte e si deve andare a chiedere di rimanere a Mario Draghi”. E’ quanto ha detto Carlo Calenda, leader del Terzo Polo, a Restart.

“Se no a ottobre piangeremo con lo spread che riparte e la Bce che non può proteggerci come prima”, conclude Calenda.