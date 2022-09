Elezioni politiche 2022, Calenda: “con governo di centrodestra l’Italia si schianta in 6 mesi”

24 Settembre 2022 10:49

Carlo Calenda non ha dubbi: l’inesperienza della Meloni e i litigi con Salvini porteranno il centrodestra a fallire la propria esperienza di governo entro 6 mesi

“Siamo dentro una tempesta perfetta. Giorgia Meloni non ha esperienza di governo, Salvini litiga con lei su tutto. Questa maggioranza porta il paese a schiantarsi in 6 mesi, non sono d’accordo su nulla, si è visto in questi giorni, dove vanno così? Ci sono tutte le premesse per un disastro perfetto“. È quanto dichiarato dal leader di “Azione”, Carlo Calenda, nel corso della trasmissione “L’Ultima Parola” in onda su La7. Calenda crede che, in vista delle Elezioni politiche che andranno in scena domani, domenica 25 settembre, la destra si presenti senza la giusta esperienza nel suo leader, Giorgia Meloni, e abbia troppi dissidi interni per governare a lungo.

Capitolo presidenzialismo: “se affidiamo a un politico” il ruolo di presidente della Repubblica “saremmo in una perenne guerra civile. Dobbiamo rimanere una Repubblica parlamentare e non presidenziale“.