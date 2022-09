Elezioni, Calenda: “basta votare venditori di bibite”

13 Settembre 2022 14:36

Elezioni, Calenda: “se non cambiamo modo di votare, noi facciamo i prossimi 30 anni come abbiamo passato gli ultimi 30 anni, cioè votando persone che non assumeremmo per la nostra impresa artigiana”

“Come mai votiamo la politica di cui siamo insoddisfatti? Uso la metafora della piccola impresa artigianana: se doveste fare un colloquio di lavoro chiedereste che cosa ha fatto una persona nella vita, se ha esperienza, e che progetti ha per l’azienda. Se una persona ha fatto il venditore di bibite, ad esempio, non lo prenderei in questa impresa. Se quella persona vi dicesse che l’impresa diventa più grande della general electric, chiamereste la neuro”. E’ quanto afferma Carlo Calenda all’incontro della Confederazione nazionale dell’artigianato.

“Votiamo persone – ha aggiunto – che fuori della politica non hanno fatto un giorno e che vi raccontano cose meravigliose. Se non cambiamo modo di votare, noi facciamo i prossimi 30 anni come abbiamo passato gli ultimi 30 anni, cioè votando persone che non assumeremmo per la nostra impresa artigiana”, conclude Calenda.