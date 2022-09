Elezioni, Maria Elena Boschi in Calabria: a Reggio doppio appuntamento, le date

6 Settembre 2022 10:48

Capolista del Terzo polo nel collegio plurinominale della Camera in Calabria, la rappresentante del Terzo polo e di Italia Viva darà il via alla sua campagna elettorale

La campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre è entrata nel vivo. Riposti gli ombrelloni nei garage, i candidati iniziano a girare per strade e piazze: a tal proposito Maria Elena Boschi sarà in Calabria per diversi appuntamenti, lei che è stata nominata capolista del Terzo polo nel collegio plurinominale della Camera, appunto, in Calabria. Di seguito gli appuntamenti previsti:

GIOVEDI 8 SETTEMBRE

Crotone , ore 15.30: Calabrodental Morelli in via Enrico Fermi – SS106;

, ore 15.30: Calabrodental Morelli in via Enrico Fermi – SS106; Catanzaro, ore 19.00: Sala delle Culture al Palazzo della Provincia, piazza Rossi.

VENERDI 9 SETTEMBRE

Reggio Calabria , ore 17.00: Inaugurazione sede Terzo polo in via Marina;

, ore 17.00: Inaugurazione sede Terzo polo in via Marina; Reggio Calabria, ore 18.00: E’ Hotel in via Giunchi, scesa Porto Candeloro.

SABATO 10 SETTEMBRE