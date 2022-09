Elezioni, Brugnaro a Reggio Calabria: “questa terra può diventare la Silicon Valley d’Italia con il Ponte sullo Stretto” | INTERVISTE

12 Settembre 2022 13:58

Elezioni, Brugnaro a Reggio Calabria: “i nostri alleati hanno paura di noi. Occhiuto ottimo presidente”

Ultimi 11 giorni di campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. I vari leader politici stanno girando in lungo ed in largo l’Italia per raggiungere il massimo consenso possibile. Questa mattina, sul Lungomare di Reggio Calabria, visita di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e tra i punti di riferimento di “Noi Moderati”: “sono il più draghiano del Centro/Destra, credo che il suo governo si è distinto per competenza e capacità. Questa terra può diventare la Silicon Valley d’Italia con il Ponte sullo Stretto che rappresenterebbe un’opera simbolica per tutto il Paese”. “I giovani? Vanno create le condizioni affinchè la gioventù resti in Calabria e non emigri in altre regioni o all’estero”, rimarca il primo cittadino di Venezia. “Il reddito di cittadinanza non lo aboliremo, va riformato e reso equo. Il Movimento 5 Stelle usa questo strumento come voto di scambio”, evidenza il leader di Coraggio Italia. “Cosa penso di Occhiuto? E’ un ottimo presidente e noi lo sosteniamo. Sta riformando la sanità molto bene”, conclude Brugnaro.

Presente anche Nino Foti, già parlamentare e capolista alla camera di “Noi Moderati”: “siamo a favore del Ponte, basti pensare che i lavori erano già iniziati e poi siamo costretti a pagare la penale a causa del blocco. L’Aeroporto? Va valorizzato, non si può tenere così, la gente si dovrebbe ribellare”, conclude.