Elezioni, Boschi (Italia Viva): “il Terzo polo supererà Forza Italia con i voti dei delusi”

16 Settembre 2022 10:11

Elezioni, Boschi (Italia Viva): “sono sicura finiremo davanti a Forza Italia”

“I moderati non possono consegnare il proprio voto alla Fiamma. E i riformisti non possono finire grillini o con la sinistra di Fratoianni e sono sicura finiremo davanti a Forza Italia”. Così, in un’intervista al Messaggero, la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi sulle elezioni. “Raccoglieremo i voti dei delusi. Puntiamo a un buon risultato, ma la scommessa è appena all’inizio: il nostro progetto non sono i 100 metri ma una maratona”, rimarca Boschi.

“Sulle prossime elezioni non credo a ingerenze. Poi che Salvini abbia sempre difeso Putin e che Conte abbia addirittura fatto venire i soldati russi in Italia con la scusa della pandemia è un dato di fatto. Spero che lo abbiano fatto gratis”, conclude Boschi.