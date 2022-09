Elezioni, Bonino: “ogni voto al Terzo polo aiuta la destra”

10 Settembre 2022 15:22

Elezioni, Bonino: “non è il momento per posizioni identitarie e +Europa ha scelto di andare in coalizione con il Pd, per non dare un solo voto alla destra”

Per Emma Bonino, leader radicale e di +Europa, “non è il momento per posizioni identitarie e +Europa ha scelto di andare in coalizione con il Pd, per non dare un solo voto alla destra”. Intervistata dal QN, sostiene che “non è tempo di terzi o quarti poli. Ogni voto dato ad Azione e Italia Viva o M5s non farà che rafforzare questa destra“.

“Ora sono diventati tutti europeisti e atlantisti – rimarca- c’è chi non crede nell’Europa e non ha mai votato a favore del Pnrr, ma ora si candida a gestirne i fondi, mettendo a rischio la credibilità del Paese e i diritti conquistati”.