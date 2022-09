Elezioni, Bersani in Calabria: “la destra è un’ammucchiata, occhio a dove mettete la croce”

16 Settembre 2022 20:44

Elezioni, Bersani in Calabria si rivolge agli elettori: “occhio a dove mettete la croce, perché poi la croce la dovete portare voi”

Proseguono iniziative, comizi ed incontri in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Siamo ormai alle battute finali di una campagna elettorale breve ed intensa concentrata fondamentalmente in estate. Questa sera a Cosenza, Pierluigi Bersani, leader storico della sinistra ed esponente di Articolo 1, in una piazza XI Settembre gremita, ha detto: “la destra è un’ammucchiata che sta insieme per interessi di legge elettorale. Invito tutti voi – rimarca- a stare attenti a dove mettete la croce, perché poi la croce la dovete portare voi”.

L’ex segretario del Pd ha toccato anche il tema dei diritti sociali e dell’opposizione di Fratelli d’Italia “con argomenti da Medioevo su Del Zan, fine vita, Ius soli”. Poi rimarca le differenze tra il campo progressista ed il Centro/Destra: “noi diciamo progressività fiscale, loro dicono aliquota unica dell’Irpef, noi diciamo no autonomia differenziata, loro dicono sì, reddito di cittadinanza vogliono abolirlo, noi lo vorremmo migliorare e potremmo continuare”, conclude l’ex ministro.

Domani Pierluigi Bersani, alle ore 18:30, insieme ad Enrico Letta ed il Ministro Speranza, sarà a Piazza Duomo a Reggio Calabria.