12 Settembre 2022 10:14

Elezioni, Berlusconi: “dopo il voto il Centro/Destra non si sfascerà, ci lega affetto”

“La nostra alleanza dura da 28 anni, siamo molto vicini, ci vogliamo bene e quindi non si correrà nessun rishcio di sfasciarsi. Mentre l’Europa corre il rischio di recessione, non ho avuto il tempo di seguire le battute del signor Calenda. Me ne scuso con lui”. E’ quanto ha detto Silvio Berlusconi a Radio Rtl, rispondendo a una domanda sulle parole di Carlo Calenda che ha detto che il centrodestra si sfascerà subito dopo il voto.