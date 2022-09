5 Settembre 2022 11:02

Elezioni, Berlusconi: “vogliamo portare tutte le pensioni a mille euro”

Prosegue la campagna elettorale ed in confronto programmatico tra i vari partiti in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. “Vogliamo portare tutte le pensioni a mille euro, e a chi non ha pagato i contributi, chi ha lavorato in casa, le mamme e le nonne, vogliamo dare anche a loro mille euro”. E’ quanto afferma Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ospite di Mattino 5, su Canale 5.