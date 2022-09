Elezioni, Berlusconi: “la nostra Europa non è quella di Orban”

18 Settembre 2022 14:44

Elezioni, Berlusconi: “la nostra Europa non può che essere quella del Ppe, non certo quella di Orban che dal Ppe è uscito”

“La nostra Europa non può che essere quella del Ppe, non certo quella di Orban che dal Ppe è uscito. Del resto, lo stesso presidente del Ppe, Manfred Weber, è venuto a trovarmi e ci ha chiesto di essere garanti del profilo europeista e atlantista del prossimo governo. Cosa per noi del tutto scontata e naturale”. E’ quanto afferma Silvio Berlusconi in un’ intervista a “il Giornale”.

“Per questo, un elettore moderato, di centro, europeista, se vuole dare un voto razionale e utile deve darlo a noi. Siamo gli unici in grado di caratterizzare in questa direzione il futuro governo del Paese”, conclude Berlusconi.