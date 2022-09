Elezioni, Gaetano Armao: “noi vogliamo rappresentare la Sicilia migliore”

23 Settembre 2022 17:02

Elezioni, Gaetano Armao: “noi vogliamo essere uno strumento di equilibrio in grado di rappresentare la Sicilia migliore; la Sicilia che vuole cambiare; la Sicilia che punta alla conoscenza, all’innovazione, alla crescita”

Oggi nel corso dell’iniziativa di chiusura a Palermo Gaetano Armao candidato a Presidente della Regione Siciliana ha dichiarato. “Il 25 Settembre è un momento cruciale per la nostra democrazia. Il terzo polo rappresenta la proposta dei riformisti, dei cattolici, dei liberali, dei moderati che sono impegnati a costruire una Sicilia che deve guardare al futuro, che non deve fare scappare i suoi giovani. Bisogna creare occasioni di lavoro attraverso start up, agevolazioni fiscali. Va realizzato fino in fondo il progetto dell’insularità previsto in Costituzione, grazie ad una battaglia che abbiamo condotto e vinto, facendola diventare un ritorno finanziario per la Sicilia in termini di perequazione infrastrutturale, in termini di continuità territoriale e quindi di sostegno alla viabilità e ai trasporti.”, rimarca Armao.

“Serve una Sicilia che potrà guardare avanti se cambia pagina, se cambia assetto alla politica, se non si affida ai partiti tradizionali che per trent’anni non hanno dato risposte. Una Sicilia che guarda a forze nuove come il terzo polo che hanno un’agenda chiara, si sono sottoposte al confronto pubblico, hanno presentato il programma per primi, hanno presentato una giunta composta da sei donne che vengono dal mondo delle professioni, della cultura, dell’assistenza agli ultimi. Noi diciamo a chi non si vuole rassegnare e non vuole votare quello che ha sempre votato, di guardare alla nostra proposta politica. Noi vogliamo essere uno strumento di equilibrio in grado di rappresentare la Sicilia migliore; la Sicilia che vuole cambiare; la Sicilia che punta alla conoscenza, all’innovazione, alla crescita”, conclude Armao.