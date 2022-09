23 Settembre 2022 09:22

Elezioni, Antoniozzi: “l’unico voto utile è per Fratelli d’Italia, siamo l’alternativa a sinistra e cinquestelle”

“Chiediamo un ultimo sforzo agli elettori. Votate fratelli d’Italia che è l’unica alternativa alla sinistra confusa del Pd e all’assistenzialismo di cinquestelle”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, candidato al collegio plurinominale della Camera per Fratelli d’Italia. “Questa campagna elettorale per quanto atipica ha visto noi calabresi partecipare, discutere. Sono certo che gli elettori abbiano capito -dice Antoniozzi – che Giorgia Meloni rappresenta la coerenza, la modernita, la speranza di poter veramente cambiare l’Italia. Chi vuole assistenzialismo vota cinquestelle, chi vuole soluzioni vecchie vota PD, mentre chi vuole cambiamento, sviluppo , sicurezza non può che votare fratelli d’Italia”.

“Mi rivolgo a tutti i calabresi – conclude Alfredo Antoniozzi – specie agli indecisi affinché sappiano che, realmente, Fratelli d’Italia è l’unica, seria alternativa alla sinistra ed è il passaporto per trasportare la nostra regione verso un futuro luminoso”.