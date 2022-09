Elezioni, Antoniozzi a Letta: “decontribuzione al Sud c’è già, Orlando la tiene bloccata”

21 Settembre 2022 09:36

Elezioni, Antoniozzi: “qualcuno potrebbe avvisare Letta che il suo progetto di assumere giovani fino a 35 anni con sgravi contributivi c’è già dal 2020”

“Qualcuno potrebbe avvisare Letta che il suo progetto di assumere giovani fino a 35 anni con sgravi contributivi c’è già dal 2020, già finanziata ma autorizzata dall’Europa fino a giugno, e guarda un po’ il ministro che non ha ancora ottenuto autorizzazione da giugno a dicembre è Orlando“. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, candidato al collegio plurinominale della Camera per Fratelli d’Italia”.

“Qualcuno potrebbe avvisare Letta se può parlarne con Orlando? Migliaia d’impresa e, ovviamente, ancor di più giovani aspettano solo questo per avere un contratto a tempo indeterminato, Capisco che Letta è avanti e pensa al quinquennio dopo il 2023, ma visto che dipende da un ministero PD intanto non potrebbe pensare a questo semestre invece di andare Germania? È veramente mortificante -conclude Antoniozzi- continuare ad essere presi in giro così da chi promette cose che già esistono e che i propri ministri, com’è il caso di Orlando, tengono ferme”.