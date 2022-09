Elezioni: a Reggio Calabria comizio di “Italia Sovrana e Popolare” con Ingroia e Granato

15 Settembre 2022 10:58

Reggio Calabria, saranno presenti all’evento e parleranno alla cittadinanza Francesco Toscano, Antonio Ingroia, Bianca Laura Granato

Il 20 settembre, a Piazza Camagna a Reggio Calabria, alle 20:00, comizio di “Italia Sovrana e Popolare”, in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Saranno presenti all’evento e parleranno alla cittadinanza: Francesco Toscano, presidente Italia Sovrana e Popolare; Antonio Ingroia, ex magistrato e capolista Plurinominale Camera per la Calabria; la senatrice Bianca Laura Granato. Sarà altresì presente il coordinatore regionale di Ancora Italia, dott. Giuseppe Modafferi, capolista al Senato Italia Sovrana e Popolare.

“Gli illustri ospiti nella città di Reggio Calabria- c’è scritto in una nota– saranno lieti di esporre, oltre ai punti più importanti del programma politico di Italia Sovrana e Popolare, il loro pensiero e le loro proposte per un ritorno ai valori e ai diritti costituzionali, schiacciati ormai da anni di soprusi perpetrati per mano di un governo che fa gli interessi di poteri finanziari (e non solo) completamente al di fuori della causa e della sovranità nazionale italiana. Siamo certi che l’incontro susciterà il giusto interesse ed un equo dibattito democratico all’interno della cittadinanza, che merita di sentire “suonare” anche altre campane ed è degna di ascoltare voci non pilotate da un sistema ormai marcio, allo scopo di poter ben valutare e formare un proprio pensiero e non uno già pre-costituito e veicolato da poteri asserviti. Così come siamo certi che vorrete dare all’incontro di martedì giusta eco ed una opportuna rilevanza”, conclude la nota.