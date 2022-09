16 Settembre 2022 16:29

Ucraina, le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi

“Le sanzioni funzionano, alcune poco, altre moltissimo. Ma le sanzioni funzionano, altrimenti non si spiegherebbero alcuni comportamenti recenti di Putin. Bisogna continuare sul fronte del sostegno all’Ucraina finchè non avrà vinto la guerra di liberazione. Questa è stata la linea del mio governo, non posso anticipare quel che sarà“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.