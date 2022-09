Domenica al Museo: ingresso gratuito per i Bronzi e navetta cabrio, i dettagli

3 Settembre 2022 10:05

Il bus Cabrio di Atam farà un servizio straordinario, con una presenza per quasi tutto il giorno

In occasione della prima domenica di settembre, in cui il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha gli ingressi gratuiti, il bus Cabrio di Atam farà un servizio straordinario, con una presenza per quasi tutto il giorno, ad eccezione delle ore centrali. Le corse saranno infatti garantite nelle ore: 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19. E’ questo un modo per i visitatori che non vogliono aspettare tutto il tempo in fila prima dell’entrata al Museo e una possibilità per scoprire la città nelle vie più belle del centro storico. Il tour sarà sempre HOP ON – HOP OFF, con ben 7 fermate dislocate nei punti nevralgici della città.

La prima partenza sarà sempre alla Fermata Museo, il bus passerà a 60 minuti da ogni fermata alla quale i passeggeri scenderanno. Per scoprire di più collegarsi alla pagina web https://www.facebook.com/ReggioCalabriaCityTour, oppure sulle pagine social di Atam si potranno consultare gli orari, i quali per cause climatiche ed eventi speciali potrebbero essere soggetti a variazioni, ma anche tutte le novità gli eventi e le varie tipologie di corse che verranno effettuate. Il costo del biglietto intero è di 5€, ridotto 3€. La bigliettazione avviene a bordo dei mezzi (in contanti).