Domani sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, Atam: “possibili disagi in alcune fasce orarie”

15 Settembre 2022 11:42

I servizi programmati domani, venerdì 16 settembre 2022, dalle ore 10 alle ore 18, potrebbero non essere regolarmente svolti

A Reggio Calabria l’azienda Atam informa la propria clientela che, a seguito dello sciopero nazionale di 8 ore proclamato da FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL, in deroga agli obblighi di preavviso minimo ai sensi dell’art. 2, comma 7 della L. 146/90, non sono garantiti i servizi programmati domani, venerdì 16 settembre 2022, dalle ore 10 alle ore 18. Come viene specificato in una nota, “potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento dei servizi di trasporto”.

ATAM S.p.A., nei limiti degli agenti disponibili, garantirà comunque i collegamenti essenziali:

Porto – Aeroporto;

Corse dirette ai vari Ospedali cittadini;

Servizio Scuolabus;

“L’Azienda adotterà ogni misura tecnico-organizzativa utile ad agevolare, al termine dello sciopero, un più celere ed integrale ripristino del servizio. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero nazionale di 4 ore proclamato il 14/01/2022 da CGIL-CISL-UIL-FAISA-UGL NAZIONALE: 20.81%”, conclude il comunicato.