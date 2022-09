Domani a Roma la protesta delle Partite IVA e di “Adesso Basta”

9 Settembre 2022 16:05

Il sindacato FISI, le Partite IVA Italia ed i movimenti Adesso Basta ed ITA.LI, supportati da decine di altre organizzazioni del mondo del lavoro, scenderanno domani a piazza San Giovanni a Roma

Il sindacato FISI, le Partite IVA Italia ed i movimenti “Adesso Basta” ed ITA.LI, supportati da decine di altre organizzazioni del mondo del lavoro, scenderanno “domani in piazza san Giovanni a Roma. L’unione delle diverse categorie, nasce dal bisogno di richiedere misure straordinarie e di emergenza riportando il tema lavoro al centro della agenda politica. Le misure discriminatorie di accesso al lavoro per tanti dipendenti, i rincari indiscriminati e speculatori delle risorse energetiche, come la riorganizzazione di alcuni comparti turistici stanno seriamente compromettendo l’economia del Paese e bisogna trovare adeguate risposte ai bisogni di milioni di famiglie”.

I promotori “hanno individuato delle priorità per i settori, che saranno consegnate al Presidente della Repubblica con l’auspicio che siano accolte con sollecitudine perché il Paese non ha più tempo, bisogna agire d’urgenza ed in prima battuta è necessario uscire dalla guerra anche per interrompere le speculazioni finanziarie in corso“. I promotori confidano “di trovare riscontro alle istanze proposte per sollevare il Paese da questa drammatica emergenza ma sono nel contempo determinati a ritornare nelle piazze italiane finché il lavoro non ritornerà ad essere il centro dell’ interesse politico”.