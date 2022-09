Dl aiuti, contributi per taglio bollette a cinema, teatri e impianti sportivi

16 Settembre 2022 16:05

Dl aiuti, nella bozza si leggono aiuti stanziati per energia e gas

”Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2022”. La misura è contenuta nella bozza del decreto legge aiuti ter, all’esame del Cdm. Con decreto del ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo. Il contributo non è cumulabile con le altre agevolazioni”.

”Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica’‘ vengono stanziati 50 milioni di euro, ”da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché per le federazioni sportive nazionali, che gestiscono impianti sportivi e piscine”. La misura è contenuta nella bozza del decreto legge aiuti ter, all’esame del Cdm. ”Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione”, si legge nel provvedimento.