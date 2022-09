Disponibile il secondo numero stagionale di “Forza Reggina”: “Risultati e bel gioco innanzitutto” | PDF

2 Settembre 2022 11:03

Dopo “l’esordio” stagionale, quello pre Reggina-Sudtirol, ecco subito pronto il secondo numero dello storico periodico “Forza Reggina”, il cui download è disponibile e da scaricare. Nella settimana tra il vittorioso successo contro gli altoatesini e l’attesa classica del Sud al Granillo contro il Palermo, che ritorna a distanza di qualche anno e si porta con sé una storia lunga e ricca di fascino e tradizione, il direttore Antonello Placanica condivide le riflessioni del momento.

“Obbligo di riscatto in caso di promozione in serie A”: con queste parole, legate all’accordo col Parma per il prestito di Hernani, si è concluso di fatto il calcio mercato della Reggina. Fa un po’ specie leggerle, se si pensa che esattamente due mesi e mezzo fa appena era arrivata la notizia ufficiale della salvezza della società. E’ chiaro che si tratta di una formula che viene utilizzata per trovare un accordo, ma se poi dovesse succedere?… Insomma, come abbiamo già rilevato, ai tifosi amaranto sta toccando di vivere sulle montagne russe, e forse è legittimo che ci sia pure il momento del sogno”, si legge nella prima parte. Qui di seguito il download completo da scaricare.