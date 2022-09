Discarica Melicuccà, il Comune di Palmi dice “No”: presentato il ricorso al Tar

13 Settembre 2022 16:21

Questa mattina il Comune di Palmi ha presentato ricorso dinanzi al Tar di Reggio Calabria “per l’immediata sospensione in via cautelare dell’utilizzo della discarica di Melicuccà

Il Comune di Palmi continua la battaglia legale per fermare il conferimento di rifiuti presso la discarica di Melicuccà. “Questa mattina abbiamo introdotto il processo dinanzi al TAR di Reggio Calabria per l’immediata sospensione in via cautelare e l’annullamento nel merito di tutti gli atti amministrativi emanati dalla Regione Calabria, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dall’ArpaCal che hanno consentito e stanno permettendo l’utilizzo della discarica di Melicuccà”, si legge nella nota.

Dopo la denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Palmi da parte dell’Amministrazione del sindaco Giuseppe Ranuccio, con questo ricorso Palmi affida le ragioni del Comune anche al Giudice Amministrativo.