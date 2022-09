Discarica Melicuccà, il Comune di Palmi presenta denuncia: “disastro ambientale”

2 Settembre 2022 12:59

L’amministrazione Comunale guidata dal sindaco Ranuccio comunica anche di continuare “a lavorare sulle altre iniziative, ossia i ricorsi al TAR e l’istanza di annullamento diretta a Città Metropolitana e Regione Calabria”

Il Comune di Palmi comunica di aver presentato una dettagliata denuncia-querela per disastro ambientale in merito all’apertura della discarica di Melicuccà, chiedendo alla Magistratura di sequestrare il sito di Località La Zingara ed allegando le relazioni tecniche che attestano il rischio di inquinamento per la sorgente Vina. E’ quanto si apprende nel documento presentato alla Procura: “l’esercizio della discarica, riaperta su disposizione del sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con Ordinanza prot. n, 55519 del 27 luglio 2022, si ritiene possa creare un grave pregiudizio per la salute pubblica. Con il presente atto si desidera denunciare fatti e circostanze che si ritiene facciano emergere penali responsabilità, tali da rendere necessaria l’adozione di provvedimenti cautelari atti a scongiurare gravi e irreversibili danni alla salute pubblica e all’ambiente“.

“Noi tutti e gli uffici comunali continuiamo, nel frattempo, a lavorare sulle altre iniziative, ossia i ricorsi al TAR e l’istanza di annullamento diretta a Città Metropolitana e Regione Calabria”, scrive in una nota l’amministrazione Comunale. “Non è il tempo di rispondere a chi alimenta polemiche sterili e diffonde fake news, magari mosso da interessi elettorali – si legge ancora – . È ancora una volta il tempo degli atti e dei fatti, che contano più delle parole. La nostra posizione è chiara ed inflessibile: non siamo disposti a scendere a compromessi o a svendere la salute dei cittadini”.