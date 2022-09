Dierre Basketball Reggio Calabria: William Pandolfi nuovo Assistente allenatore

20 Settembre 2022 15:58

In una nota, la Dierre Basketball Reggio Calabria comunica l’accordo con William Pandolfi come nuovo Assistente allenatore

“La Dierre è lieta di comunicare l’accordo con un nuovo e giovane tecnico in relazione alla stagione 2022-23. William Pandolfi, classe 2000 è il nuovo Assistente allenatore dei bianco-blu. Ha iniziato il percorso di formazione federale e sta svolgendo il corso di Allievo Allenatore della Fip. Giovane motivato che, ha dei trascorsi da cestistici significativi tra Scuola di Basket Viola, Botteghelle Basket e la nostra società: Pandolfi, infatti, è stato un nostro atleta nell’anno della fondazione in Serie D regionale nel 2019. Sarà, per lui, un’esperienza formativa, confrontarsi, imparare e vivere giornalmente le attività della prima squadra con il nostro Coach Giovanni Rugolo. Buon lavoro William!”.

