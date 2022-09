Dierre Basketball Reggio Calabria, conferma importante per Daniele Sergi

5 Settembre 2022 10:28

La Dierre Basketball Reggio Calabria conferma Daniele Sergi per la prossima stagione sportiva

Arriva una conferma importante per la prossima stagione della Dierre Basketball Reggio Calabria: Daniele Sergi farà ancora parte della società reggina.

In un comunicato stampa trasmesso nelle ultime ore, la società annuncia: “non molla mai, ed è sempre con noi. Anche per questa stagione, l’atleta Daniele Sergi sarà aggregato al team della Dierre Basketball Reggio Calabria. Ragazzo splendido, capace e volenteroso, è il collante del gruppo squadra e continuerà ad esserlo anche per la stagione che si va ad aprire. Il nostro “player assistant” è già al lavoro per fornire il suo grande contributo alla causa. Bentrovato Dani!“.