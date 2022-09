Dierre Basketball Reggio Calabria: ingaggiato il giovane Marcianò dalla Pallacanestro Viola

4 Settembre 2022 13:22

Nuovo arrivo in casa Dierre Basketball: c’è il giovane Alessandro Marcianò, classe 2005

“La Dierre Basketball Reggio Calabria è lieta di annunciare l’accordo con il giovane atleta Alessandro Marcianò. Parliamo di un cestista, classe 2005, che può alternarsi sia nel ruolo del play che in quello di guardia”. Così nella nota della Dierre Basketball Reggio Calabria. “Temperamento, carattere e voglia di non mollare mai per crescere e farsi trovare pronto”.

“Alessandro è reduce da un’annata formativa ed importante alla Pallacanestro Viola dove ha avuto la possibilità di aggregarsi al roster della prima squadra della Serie B e di formarsi nei campionati Under 19 e Under 17 D’Eccellenza. Ha mosso i primi passi e si è formato nella Lumaka Basket Reggio Calabria, dove, è stato anche allenato da Giovanni Rugolo, oggi capo allenatore bianco-blu. Tra le due esperienza, infine, occorre citare la bella esperienza nel campionato del Centro Sportivo Italiano con i colori del Basket Villa San Giovanni. Benvenuto Alessandro!”