Dierre Basketball Reggio Calabria, confermato il giovane under Simone Surfaro

6 Settembre 2022 10:22

La Dierre Basketball Reggio Calabria conferma il giovane under, classe 2005, Simone Surfaro

Nuova conferma in casa Dierre Basketball Reggio Calabria in vista della prossima stagione. Dopo Daniele Sergi, la società reggina ritroverà fra le proprie file anche il giovane Simone Surfaro, classe 2005. Nel comunicato della squadra si legge: “la Dierre è lieta di annunciare la conferma del giovane Under, classe 2005 Simone Surfaro da Melito Porto Salvo. Il giovane, si è guadagnato sul campo, con enorme spirito di sacrificio, lavorando sodo, la riconferma: la strada è quella giusta, ed il nostro club è fiero di poter continuare ad avvalersi della passione di un giovane cresciuto palla in mano con valori importanti probabilmente “d’altri tempi”.

La società del Presidente Roberto Filianoti ha apprezzato, sin da subito, le capacità umane e tecniche di un giovane in gamba che, nella stagione d’esordio nel complicato torneo di C Gold ha mostrato attitudine al lavoro e voglia di “non mollare mai”. Cresciuto in casa Lumaka Reggio Calabria dove, nella passata stagione ha partecipato al campionato di Serie D sotto la guida di Coach Gaetano Gebbia. Durante il suo percorso cestistico, il giovane atleta è stato inserito, molto spesso, nelle selezioni della rappresentativa calabrese della Fip. Oggi, ha tutte le carte in regola per stupire sul rettangolo di gioco con il bianco-blu nel cuore e tanta voglia di emergere“.