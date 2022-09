Calabria, il presidente del Consiglio Regionale Mancuso: “festività Mariane parte delle tradizioni di Reggio Calabria”

9 Settembre 2022 15:51

Il presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Filippo Mancuso, omaggia le festività Mariane di Reggio Calabria

“E’ un momento straordinario di unità e di identità attorno al quale si stringono preghiere e passioni del popolo reggino”. Con queste parole, il presidente Filippo Mancuso comunica che “come ogni anno, per consuetudine istituzionale, il Consiglio regionale omaggerà la Sacra Immagine della Madonna della Consolazione di Reggio Calabria durante il passaggio della Vara dinanzi alla sede del Consiglio”. Aggiunge Mancuso: “un evento atteso e sentito che si rinnova ormai da quasi cinque secoli e che anche quest’anno attrarrà migliaia di credenti nel percorso processionale che partirà dalla Basilica dell’Eremo fino all’arrivo in Cattedrale”.

Ad avviso del presidente Mancuso: “il passaggio della Vara è un evento fortemente radicato nelle tradizioni spirituali e popolari della città, la cui immensa manifestazione di fede e commozione riunisce intere famiglie sotto lo sguardo protettore della sua Signora. A Lei, con autentica devozione, la città affida le proprie speranze, le proprie inquietudini, ma soprattutto i desideri per un futuro sereno per i suoi giovani e per gli ultimi”. Conclude Mancuso: “con questo sentimento di rispetto e deferenza, auspico che l’impegno della Chiesa calabrese sui grandi temi sociali possa rappresentare un incoraggiamento ed una spinta formidabile per le Istituzioni di ogni livello, affinché possano costruire azioni amministrative finalizzate alla crescita delle nostre comunità”.