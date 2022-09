Fuorigioco Juventus-Salernitana, Cassano: “prestazione vergognosa, ma per difendere Allegri si parla del Var”

13 Settembre 2022 12:49

Antonio Cassano commenta il finale di Juventus-Salernitana: secondo l’ex calciatore, la polemica del Var rischia di far passare in secondo piano la pessima prestazione dei bianconeri

“Il problema è che ora tutti parlano del Var e di quello che è accaduto ma dobbiamo anche valutare i 95 minuti che la Juve ha fatto malissimo contro la Salernitana. Sia chiaro: grandissimo rispetto per la Salernitana, per i due gol che ha fatto e per il punto che ha preso, ma quando la Juve affronta questi avversari è obbligatorio fare decisamente di più, specialmente se giochi in casa“. È quanto dichiarato da Antonio Cassano, attraverso i social, commentando il gol annullato per fuorigioco, a causa di un errore del Var, nel finale di partita fra Juventus e Salernitana.

Sempre senza peli sulla lingua, l’ex fantasista di Bari Vecchia ha sottolineato la pessima prestazione dei bianconeri che non può passare in secondo piano a causa dell’errore arbitrale: “ora per difendere Allegri si parla del Var e di quello che è successo. Non si parla più della partita vergognosa che ha fatto la Juve“.