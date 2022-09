Nubifragio Stromboli, dichiarato lo stato di emergenza: stanziato un milione di euro

1 Settembre 2022 17:26

La decisione presa durante il Consiglio dei ministri odierno

Il Consiglio dei ministri, su proposta del premier Mario Draghi, ha dichiarato lo stato di emergenza per l’isola di Stromboli, alle Eolie, nel territorio del Comune di Lipari, messa in ginocchio da un violento nubifragio lo scorso 12 agosto. Per far fronte alle esigenze ritenute più urgenti è stata stanziata una somma pari a un milione di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

Tra le varie decisioni è stato anche prorogato lo stato di emergenza in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici nel territorio di Vulcano, altra isola delle Eolie ricompresa nel Comune di Lipari, provincia di Messina.