La destra vince le elezioni, Giorgia Meloni sarà il primo premier donna d’Italia: la breaking news sui giornali internazionali

25 Settembre 2022 23:26

Elezioni, la vittoria del centrodestra guidato da Giorgia Meloni è breaking news su tutte le testate internazionali

La vittoria del centrodestra guidato da Giorgia Meloni è la breaking news sui siti dei media internazionali. “L’estrema destra vince le elezioni italiane e Giorgia Meloni è in procinto di diventare la prima donna premier“, titola la Bbc in apertura. “Giorgia Meloni destinata a essere il primo ministro più a destra dai tempi di Mussolini“, titola la Cnn dopo i primi exit-poll. “Il partito post-fascista di Giorgia Meloni in testa“, è il bulletin dell’agenzia France Presse. “I sondaggi danno una netta vittoria all’estrema destra in Italia con Meloni al timone“, titola invece a tutta pagina lo spagnolo El Pais. “La destra vince le elezioni in Italia“, scrive in modo più equilibrato El Mundo.

In Francia è Le Figaro ad aprire il sito con una foto di Meloni alle urne e il titolo “L’unione delle destre largamente in testa“. “Giorgia Meloni e il suo partito di estrema destra Fratelli d’Italia verso la vittoria alle elezioni in Italia“, è il titolo della breaking news del sito americano Cnbc, il primo negli Usa a dare conto degli exit poll del voto italiano.