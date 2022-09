I Democratici e Progressisti appoggiano il Partito Democratico: mercoledì a Reggio Calabria incontro con Irto, Stumpo e Battaglia

9 Settembre 2022 09:16

Il movimento dei Democratici e Progressisti il 25 settembre in occasione delle elezioni politiche appoggerà “convintamente ed attivamente il Partito Democratico. Come forza politica autonoma di sinistra a livello territoriale vogliamo annunciare il nostro impegno elettorale all’unico partito che potrà arginare l’ascesa di questa destra estrema che tanti danni potrà arrecare al nostro Paese. Quella che ci aspetta è una campagna elettorale che tutto il movimento affronterà con spirito di partecipazione e voglia di cambiare le sorti della nostra terra. Vogliamo invitare tutti per mercoledì 14 settembre alle ore 17.00 presso la nostra sede in via Demetrio Tripepi per l’incontro con il Capolista al Senato Nicola Irto, il capolista alla Camera Nico Stumpo e il Candidato nel Collegio di Reggio – Locride Mimmo Battaglia

Questo è il momento di scegliere e schierarsi è un momento più unico che raro: riuscire a portare in senato ed alla camera due esponenti della nostra città che, sicuramente, si batteranno nei palazzi romani solo e soltanto mettendo al primo posto il bene di Reggio e di tutta la Calabria e le istanze dei lavoratori e lavoratrici e delle classi meno abbienti che noi vogliamo rappresentare e difendere. Lo slogan elettorale del PD è SCEGLI, noi abbiamo scelto, saremo affianco a loro fino all’ultimo voto per un Italia Democratica e Progressista”, conclude il gruppo.