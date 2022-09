Dehors e tavolini all’aperto, c’è l’ok dal governo: proroga fino a fine anno

24 Settembre 2022 11:14

I locali potranno dotarsi di Dehors e tavolini all’aperto fino a fine anno, c’è l’ok dal governo: plauso da parte dei gestori di bar e ristoranti, il Codacons storce il naso

Fino alla fine del 2022 i locali potranno mantenere dehors e tavolini all’aperto, la conferma arriva dal governo. Tirano un sospiro di sollievo bar e ristoranti per una misura che potrebbe aiutare a rendere meno gravoso l’impatto delle bollette energetiche dei prossimi mesi, favorendo una nuova modalità di consumo che vede sempre più clienti preferire pedane e spazi all’aperto anche d’inverno, nonostante non ci siano più le limitazioni dell’emergenza Covid. Il nuovo articolo dal titolo “ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese”, prevede la proroga fino al 31 dicembre (dal 30 settembre previsto dal dl Ucraina bis) della misura introdotta nel 2022 in piena emergenza sanitaria.

Le associazioni di categoria plaudono alla scelta del governo. Per la Fipe Confcommercio questo “consentirà alle imprese di affrontare meglio un periodo che si preannuncia critico sia per l’aumento consistente dei costi, a partire da quelli dell’energia, che per l’atteso rallentamento dell’economia“. Soddisfatta la Fiepet Confesercenti, il presidente Giancarlo Banchieri sottolinea, infatti, che: “l’estensione è una misura fondamentale per fronteggiare la drammatica situazione che si trovano ad affrontare i pubblici esercizi in questo momento“.

Storce il naso il Codacons che, in caso di conferma della misura, si dice pronto a denunciare il Governo per abuso di atti d’ufficio e a ricorrere in Tribunale, stando a quanto si legge su “Il Sole 24 ore”. Il presidente Carlo Renzi spiega: “il Governo vuole prorogare una misura che ha causato solo caos e degrado“.