Giustizia, nomine del Csm: De Lucia lascia Messina, sarà nuovo procuratore di Palermo

21 Settembre 2022 15:59

La soddisfazione del sindaco Lagalla: “è la figura più idonea a ricoprire questo incarico”

Maurizio De Lucia è il nuovo procuratore di Palermo. Il magistrato lascia quindi la Procura di Messina: è quanto ha stabilito il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura con una decisione presa all’unanimità. Il 56enne campano, ormai oltre 30 anni in Sicilia, ha maturato una grande esperienza in indagini di mafia culminate con l’incarico preso alla Direzione nazionale antimafia prima di approdare nella città dello Stretto. De Lucia prenderà quindi il posto di Francesco Lo Voi, andato a sua volta a guidare la Procura di Roma.

“Il mio sentito augurio di buon lavoro al nuovo procuratore della Repubblica di Palermo Maurizio De Lucia. La sua nomina all’unanimità da parte del Consiglio superiore della magistratura sottolinea come quella di De Lucia sia la figura più idonea a ricoprire questo incarico. Accolgo con grande favore le prime parole del neo procuratore di Palermo, il quale ha rivolto il suo primo pensiero ai tanti uomini dello Stato caduti per mano mafiosa e in memoria dei quali, sono sicuro, onererà il suo nuovo impegno”: è quanto ha affermato in una nota il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.