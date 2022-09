26 Settembre 2022 23:41

De Luca ambisce ad indossare per la quarta volta la fascia tricolore dopo Fiumedinisi, Santa Teresa di Riva e Messina: “mi candido a Taormina”

Cateno De Luca, dopo la doppia vittoria all’Uninominale id Camera e Senato con Gallo e Musolino e la sconfitta alle regionali, non lascia ma raddoppia il suo impegno. “Potrei candidarmi a Taormina. La fascia tricolore è per me il primo amore. Ci sto pensando”, è quanto afferma l’ex sindaco di Messina dopo il comizio di Fiumedinisi.

