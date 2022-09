Cateno De Luca fa sul serio: l’8 ottobre sarà lanciato il progetto “I taorminesi per De Luca”

30 Settembre 2022 09:05

Cateno De Luca si candida a sindaco di Taormina: l’8 ottobre il lancio del progetto politico

Cateno De Luca fa sul serio e si candida a diventare sindaco di Taormina, a pochi giorni dall’ottimo risultato alle regionali in Sicilia e dall’elezione al Parlamento di Musolino e Gallo. A comunicarlo è lo stesso ex sindaco di Messina: Sabato 8 ottobre alle ore 19:00 comizio in piazza IX aprile”.

“Oltre a ringraziare i Taorminesi per lo straordinario consenso espresso alle elezioni regionali per De Luca Sindaco di Sicilia, Sarà lanciato il progetto “I taorminesi per De Luca”, conclude.