17 Settembre 2022 19:16

L’ultima di De Luca: “stavo perdendo l’aereo per colpa della pipì di Luciano, ci ha raccontato anche che si è incastrata la cerniera con la camicia e si stava pisciando addosso”

Prosegue con determinazione la campagna elettorale di Cateno De Luca in vista delle elezioni regionali del 25 settembre. Quest’oggi tappa a Pantelleria con una “disavventura”, l’ex sindaco di Messina, racconta: “stavamo per perdere l’aereo grazie a Luciano! Stiamo decollando da Palermo per Pantelleria nonostante Luciano ci ha fatto perdere tempo perché non riusciva a trovare un bagno per fare la pipì”.