D’Angelo si ripresenta a Pisa: “contro la Reggina non meritava di perdere, ho rivisto la partita”

21 Settembre 2022 22:19

Il “nuovo-vecchio” tecnico del Pisa si è ripresentato alla stampa e ha parlato anche del match con la Reggina

Luca D’Angelo è tornato sulla panchina del Pisa. Dopo il brevissimo interregno con Maran, richiamato alla guida il tecnico che in quattro anni ha conquistato la B e ha sfiorato la A la scorsa estate. L’allenatore si è presentato nuovamente quest’oggi alla stampa e ha parlato anche di Reggina: “ho rivisto alcune partite, altre le ho registrate. In alcune circostanze ha raccolto meno di quanto meritava, contro Genoa e Reggina ad esempio il risultato più giusto era il pareggio“, ha affermato D’Angelo.

“Sono molto felice di essere qui, perché per me il Pisa vale come il Real Madrid. E se ti chiama il Pisa non puoi, nella maniera più assoluta, dire di no. Vengo da un periodo nel quale avevo un po’ staccato, soprattutto inizialmente – ha detto ancora – perché avevo bisogno di riposarmi. Adesso sono qui con tanti stimoli anche se dobbiamo essere realisti. Dobbiamo pensare una partita alla volta, cercando di essere fastidiosi per tutti e sapendo che ci sono tutti i presupposti per fare le cose per bene anche perché, e di questo va dato merito al tecnico Maran, ho trovato una squadra che sta bene e che ha lavorato bene, preparata fisicamente e ben settata a livello”.