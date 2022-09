Covid, Meloni: “con noi basta modello Speranza, ci teme chi ha controllato la vita degli italiani”

22 Settembre 2022 21:27

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha chiuso il comizio del centrodestra a Piazza del Popolo a Roma parlando di Covid

“Ci temono quelli che con le scuse più varie hanno controllato sempre di più la vita degli italiani. Noi siamo quelli delle libertà, qui stasera si respira aria di libertà. E libertà vale anche per come intendiamo affrontare l’eventuale ritorno della pandemia: non accetteremo più che l’Italia sia l’esperimento dell’applicazione del modello cinese a un Paese occidentale” con “il modello Speranza siamo stati il paese con le più grandi restrizioni e il più alto numero di contagi. Non piegheremo più le nostre libertà fondamentali a questi apprendisti stregoni“.

Con queste parole, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha chiuso il comizio del centrodestra a Piazza del Popolo a Roma. Il tema è ovviamente quello del Covid. Il programma del centrodestra su questo tema è chiaro già da tempo: niente più restrizioni, obblighi o Green Pass.