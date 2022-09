Covid: donati 155mila vaccini alla Tunisia

5 Settembre 2022 11:40

Le dosi potranno essere utilizzate per pazienti in età pediatrica

Gesto di solidarietà dell’Italia nei confronti di un paese che ha bisogno. I funzionari ADM dell’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, hanno sovrainteso alle operazioni doganali per l’esportazione di 154.620 dosi di vaccino pediatrico contro il Covid-19 donati alla Tunisia. L’Ufficio presidia quotidianamente le importanti linee di collegamento marittime per passeggeri e merci fra l’Italia e la Tunisia e, in tale occasione, oltre agli ordinari controlli, i funzionari hanno curato e supervisionato l’imbarco dei medicinali sul traghetto per la Tunisia.

I vaccini donati dal Governo sono stati presentati per l’esportazione e prontamente sdoganati confermando il ruolo attivo nella catena internazionale di solidarietà. Va ricordato che l’Italia, con il ministro Roberto Speranza, ha acquistato 321 milioni di dosi (oltre 5 a persona, contando anche i neonati), di cui circa 141 milioni sono ancora state inutilizzate e rischiano quindi di scadere.