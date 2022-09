Cosenza, il sindaco Caruso: “intitoleremo un luogo importante a monsignor Nolè”

20 Settembre 2022 16:49

Cosenza, il sindaco Caruso ricorda la figura dell’Arcivescovo metropolita Nolè

“Intitoleremo un luogo importante della città di Cosenza a monsignor Francescantonio Nolè“. Così il sindaco di Cosenza Franz Caruso ricordando la figura dell’Arcivescovo metropolita scomparso nei giorni scorsi.

“Ieri abbiamo – ha aggiunto il primo cittadino – lo abbiamo salutato per l’ultima volta, ma lo abbiamo fatto con una consapevolezza in più, che è una inoppugnabile certezza: la città di Cosenza lo ha amato e stimato profondamente percependolo, sin dal primo momento, come suo cittadino e lo ha testimoniato l’omaggio che una moltitudine di fedeli, oltre che le istituzioni, gli hanno reso durante le esequie, fuori e dentro la Cattedrale, ed anche nei giorni precedenti durante i quali il feretro è rimasto esposto in Duomo“.