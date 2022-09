Cosenza-Como 3-1, i rossoblu si rilanciano: vittoria preziosa e 5° posto momentaneo

30 Settembre 2022 22:35

Il Cosenza batte il Como al Marulla e si rilancia in classifica: 3-1 firmato D’Urso, Rigione e Meroni

La vittoria del rilancio. Il Cosenza torna al successo oltre un mese dopo l’ultima volta (il 2-1 al Modena) e lo fa sempre al Marulla, al cospetto di un Como in netta difficoltà. Con questi tre punti, la squadra di Dionigi vola al 5° posto momentaneo in attesa delle gare di domani. Gli episodi chiave sono alla mezz’ora, con il doppio vantaggio firmato D’Urso e Rigione in 6 minuti e con Vignali che a ridosso dell’intervallo accorcia le distanze e manda la partita all’intervallo sul 2-1. A chiudere i conti ci pensa però Meroni, che fa tris. Di seguito la classifica.

CLASSIFICA SERIE B